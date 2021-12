Overvaller gebruikt schaar om slachtoffers bang te maken

Maandagavond ontving de politie een melding vanuit de Arbeiderstraat. Een man die zijn hond uitliet, moest onder bedreiging van een schaar zijn gsm-toestel, zijn bankkaarten en cash geld afgeven. Met behulp van de gps-functie van het gsm-toestel werd de verdachte gelokaliseerd in de omgeving van het station Berchem. Daar ontving de politie een nieuwe melding van een wandelaar die door een man bedreigd was met een schaar. Ook hier werd gepoogd het gsm-toestel en de bankkaarten te ontvreemden. De verdachte probeerde het slachtoffer te dwingen geld af te halen met zijn bankkaart. Verschillende interventiepatrouilles kwamen ter plaatse. Ter hoogte van de Stanleystraat werd de verdachte opgemerkt en onderschept door de politie. Hij was in het bezit van twee scharen en de gestolen spullen. De man van 22 bleek geen onbekende bij de politie.