Overvaller geeft vijf gewapende diefstallen toe

Op 31 maart controleerde het wijkteam van de Unolaan drie minderjarigen naar aanleiding van een foutieve kentekenplaat op een scooter. Het was het begin van een doorbraak in een onderzoek naar verschillende overvallen in de regio Oost. Aan de hand van die scooter en helmen en kledij die er gevonden werden, kon één van de minderjarigen in verband gebracht worden met een gewapende overval op een supermarkt in Wijnegem, ergens half maart.

Het wijkteam voerde nog verder onderzoek samen met de lokale recherche sectie personen. Op 1 april ging tijdens een verhoor één van de minderjarigen (17 jaar) over tot bekentenis van vijf gewapende diefstallen waarvan vier in de regio Oost. Het gaat over een overval op een supermarkt op 26 februari, op een supermarkt op 6 februari, op een apotheek op 25 januari en op een andere apotheek op 7 januari.

Er volgde een huiszoeking door de recherche sectie personen. Daar vond de politie onder meer de gedragen kledij en het gebruikte wapen. De tweede verdachte is nog niet geïdentificeerd.