Overvallers bedreigen uitbater cafetaria sporthal in Niel met pistool

De gemeente Niel is gisteravond alweer opgeschrikt door een overval.

Dit keer hadden twee mannen het gemunt op de cafetaria van de sporthal in Niel. Ze bedreigden de uitbater met een vuurwapen en gingen aan de haal met de inhoud van de kassa. Maar de politie kon het duo oppakken. Het is nog niet duidelijk of zij ook achter de overval zitten van vorige week in Niel, op de Media-Corner.

(foto Google Street View)