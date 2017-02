Overvallers van Hodei komen voor de rechtbank

Drie mannen die ervan verdacht worden om de bask Hodei Egiluz Diaz te hebben overvallen, zijn naar de rechtbank verwezen.

Hodei verdween in de nacht van 18 op 19 oktober 2013. Uit onderzoek bleek dat hij die nacht twee keer overvallen is. Daarvoor moeten de drie mannen zich nu verantwoorden. Een vierde verdachte, een vrouw, is ook verwezen, maar dan voor heling. De vier verklaarden wel allemaal dat ze niets te maken hadden met de verdwijning van Hodei. Het onderzoek heeft hun betrokkenheid daarbij ook niet kunnen aantonen. Hodei werd op 11 februari vorig jaar na een zoektocht van meer dan twee jaar dood teruggevonden in het Kattendijkdok.