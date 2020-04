Overzicht inbreuken COVID-19

Sinds vrijdag 20 maart verbaliseert Politie Antwerpen mensen, horecazaken en winkels die zich niet houden aan de maatregelen in het kader van COVID-19. De effectieve repressieve aanpak volgde na enkele dagen van intensief sensibiliseren en mensen overtuigen van de noodzaak van het strikt naleven van de maatregelen. 949 keer moest de politie van Antwerpen al een proces-verbaal opstellen. Alles samen gaat het over 2 075 personen en 56 rechtspersonen (handelszaken, horeca …).

In de periode van 20 tot en met 31 maart stelde de politie van Antwerpen 949 processen-verbaal op en werden 2 075 mensen en 56 rechtspersonen in die pv’s geregistreerd. In de afgelopen 24 uur zijn 56 coronagerelateerde vaststellingen gedaan.

Vooral niet-essentiële verplaatstigen geverbaliseerd

De overgrote meerderheid van de vaststellingen doet de politie omwille van duidelijk niet-essentiële verplaatsingen (46 %). Ook het aantal processen-verbaal omdat mensen in het openbaar blijven samenkomen (21,5 %), maakt een groot deel uit van alle vaststellingen. Verder stelt de politie vast dat velen verzamelen in auto’s (16 %) of in de privésfeer (8 %). Ook tegen het negeren van de zogenaamde social distancing (8 %) moet de politie geregeld optreden.

Ingezoomd op handelszaken

De politie trad ook op tegen 56 instellingen. De meeste processen-verbaal werden opgesteld tegen winkels die niet-essentiële goederen verkochten, wisselkantoren en horecazaken. Het aantal processen verbaal per sector overlopen we hier:

Winkels die niet-essentiële goederen verkochten: 14

Wisselkantoren: 9

Horecazaken: 8

Kapperszaken: 5

Winkels met essentiële voeding: 5

Ambulante handel in niet-essentiële voeding: 5

Nachtwinkels: 2

Autogarage: 2

Shishabar: 1

Schoonheidssalon: 1

Overige: 4

Enkele voorbeelden van inbreuken:

Op 30 maart heeft de politie op de Grotesteenweg flesjes ontsmettende handgel in beslag genomen. Ze werden aan woekerprijzen verkocht, wat in strijd is met de huidige maatregelen. De politie schonk ze – in samenspraak met het parket – aan de spoeddienst van het Sint-Vincentiusziekenhuis.

In Deurne is op 20 maart een doos met 35 mondmaskers in beslag genomen. De uitbater afficheerde de verkoop aan ontoelaatbaar hoge prijzen.

De burgemeester liet vorige week ook twee horecazaken verzegelen omdat ze de opgelegde maatregelen niet volgden. Een zaak in Berchem had de ramen afgeplakt zodat de politie de bezoekers niet kon opmerken. In een shishabar in Borgerhout waren 23 personen aanwezig. Naast de sluiting werden er ook waterpijpen in beslag genomen.

De burgemeester liet ook een bouwmarkt sluiten omdat de eigenaars probeerden om de COVID-19-maatregelen te omzeilen. Ze hadden meerdere keren heimelijk klanten verder geholpen. Gezien er iemand op de uitkijk stond, kan aangenomen worden dat ze bewust handelden.

2060 Antwerpen en Borgerhout

Over het algemeen stelt de politie dat de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan goed worden opgevolgd. Toch moet de politie vaker vaststellingen doen in de regio City (285). Er zijn dus vooral veel registraties in 2060 Antwerpen en Borgerhout. Ook in de binnenstad (153) en in Hoboken, Wilrijk en op het Kiel (120) ligt het aantal vaststellingen hoger dan in de andere regio’s binnen het Antwerpse zorggebied.

extra sensibilisering

De bemiddelingsteams van Politie Antwerpen zullen samen met de wijkteams overtreders bezoeken die meermaals voorkomen in processen-verbaal rond de COVID-19-maatregelen. Want wie meer dan drie keer betrapt wordt, riskeert bestuurlijk gearresteerd te worden. Dat is momenteel het geval voor 18 personen. Door hen bewust te maken van het nut van de maatregelen en de mogelijke gevolgen voor het niet-naleven, hoopt de politie dat zij hun gedrag aanpassen.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)