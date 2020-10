Overzicht van de coronacijfers per gemeente

Gemiddeld komen er volgens de laatste weekcijfers elke dag ruim 2300 besmettingen bij. Er werden gemiddeld 81 coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Er liggen nu in totaal zo'n 940 COVID-patiënten in het ziekenhuis, 195 patiënten daarvan op intensieve zorg. Er sterven ook zo'n 10 mensen per dag aan corona. in onze regio blijft het een tabel met stijgers maar zeker ook dalers. Zo daalt het aantal besmettingen in Antwerpen en de districten. Een overzicht van de gemeenten uit het ATV-zendgebied.

Antwerpen 2000

Boom 77

Mortsel 60

Brasschaat 54

Brecht 54

Edegem 51

Schoten 50

Zwijndrecht 48

Schilde 41

Kontich 38

Essen 37

Ranst 36

Wuustwezel 35

Stabroek 30

Aartselaar 29

Kapellen 28

Zoersel 27

Hemiksem 24

Wommelgem 19

Boechout 19

Borsbeek 17

Rumst 17

Kalmthout 16

Niel 14

Lint 14

Wijnegem 13

Zandhoven 13

Schelle 10

Hove 9