Overzicht van de verstrengde maatregelen: Horeca dicht, nachtklok en nog één knuffelcontact

Het overlegcomité heeft nieuwe maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus in ons land tegen te gaan. Cafés en restaurants gaan tijdelijk dicht. Het aantal nauwe contacten wordt beperkt tot maximum één persoon en er komt een nachtklok tussen middernacht en vijf uur. De nieuwe maatregelen gaan vanaf maandag in en gelden voor een maand, waarna een evaluatie volgt.

De strengere maatregelen zijn nodig nu de coronacijfers tot dramatische hoogtes stijgen. Ons land bevindt zich nu in alamfase 4, het hoogste niveau volgens de coronabarometer, die nog niet helemaal op punt staat. 'Dit zijn ontstellende cijfers die hoger liggen dan wat we gezien hebben in maart en april', zei premier Alexander De Croo op de persconferentie na het overlegcomité. 'De komende dagen zullen we nog geen goed nieuws zien in de cijfers. Vandaag hebben we één opdracht: de cijfers naar beneden krijgen'. Daarom wordt het aantal nauwe contacten, of knuffelcontacten, beperkt tot één. Privésamenkomsten - met afstandsregels- kunnen met vier dezelfde mensen gedurende twee weken en ook samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot vier. Telewerk wordt de regel waar dat kan. Markten en kleine kermissen (tot 200 mensen) blijven open, maar er mag geen voeding en drank genuttigd worden. Kerstmarkten, rommelmarkten en brocantes zijn verboden. De horeca gaat voor vier weken dicht, al wordt die maatregel na twee weken geëvalueerd. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur. Recepties en banketten verzorgd door een traiteur zijn verboden, behalve voor hotelgasten en uitvaarten, met maximaal 40 mensen. Er komt een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur en nachtwinkels moeten om 22 uur dicht.

Steunpakket horeca

Er komt wel een omvangrijk steunpakket voor de horecasector. Tussen middernacht en vijf uur geldt een nachtklok, behalve voor essentiële verplaatsingen, zoals woon-werkverkeer, professionele verplaatsingen of om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. Voor indooractiviteiten blijven de huidige afspraken - de zogenaamde protocollen - gelden. Tegen volgende week vrijdag worden die geëvalueerd. Er geldt wel een verbod op de verkoop van drank en voeding. Toeschouwers bij sportwedstrijden kunnen voorlopig nog, maar worden beperkt. Kantines worden wel gesloten. 'De maatregelen die we nemen zijn zeer zeer moeilijk, maar we doen dit om erger te voorkomen', zei premier De Croo. De verschillende regeringen zullen de horecasector ondersteunen.'We gaan niemand loslaten in deze moeilijke periode', klonk het. 'We hebben in maart en april bewezen dat we het virus kunnen terugdringen en dat er een ongelooflijke solidariteit heerst in dit land om die cijfers te doen dalen', zei de premier. 'Ik heb er het volste vertrouwen in dat we dat een tweede keer gaan kunnen.'

(foto © Belga)