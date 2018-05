Owusu weer de redder van Antwerp

In het voetbal heeft Antwerp z'n laatste kans op Europees voetbal gegrepen. In Play-off 2 ging het gisteren met 1-2 winnen op het veld van groepsleider Lokeren. Door de zege komt The Great Old nu tot op 3 punten van de Waaslanders in het klassement met nog drie wedstrijden te spelen.

Lokeren is dit seizoen zo'n beetje het zwarte beest van Antwerp. In de competitie pakte Antwerp 1 op 6 tegen de Waaslanders en twee weken geleden namen ze op een diefje nog de drie punten mee op de Bosuil. Antwerp had dus nog een eitje te pellen met Lokeren. Bölöni is eerder daar mee bezig dan met de groepswinst.

"Met die groepswinst ben ik niet echt bezig. Het gevoel waar ik eerder mee bezig ben, is dat we tegen Lokeren goede matchen hebben gespeeld, maar geen goede resultaten hebben behaald."

Bölöni schudde z'n ploeg nog eens goed door elkaar, merken de altijd vurige Antwerp-supporters.

Het is de thuisploeg die best begint, maar dat overwicht omzetten in een goal lukt niet.

Dan toont Antwerp zich efficiënter. Ivo Rodrigues met een heerlijke kopbal. Maar zijn doelpunt wordt afgekeurd. Het is erg nipt, maar wel een correcte beslissing.

De eerste helft is er op Daknam niet meteen academisch voetbal te zien. Lokeren komt wel nog erg dicht bij een doelpunt. De zestien van Antwerp verandert even in een flipperkast. De thuisploeg moet hier altijd scoren, maar laat de kans toch liggen.

Net voor de pauze zet Steve De Ridder zich nog eens door. Fraaie knal, maar het doelhout redt Bolat en Antwerp.

Ook Antwerp krijgt in blessuretijd nog één reuzenkans. Rodrigues met de knal, De Wolf gaat goed plat.

De doelpunten blijken opgespaard voor de tweede helft. We zitten al in minuut 79 als Ardaiz zijn turbo opzet. Bij Lokeren kunnen ze de Uruguayaan niet bij houden. Scoren kan hij niet, maar voor Siani is dat een koud kunstje. 0-1 voor Antwerp. Het volle bezoekersvak gaat uit z'n dak.

Het antwoord van Lokeren volgt vijf minuten later. En wàt voor een antwoord. Heerlijke baltoets van Cevallos die het leer ook nog eens onder Bolat krijgt. 1-1.

Dat lijkt ook de eindstand te zullen worden tot Antwerp in de allerlaatste minuut nog één keer tegenprikt. Invaller William Owusu, wéér hij, kroont zich tot matchwinnaar. Met zijn vijfde goal in play-off 2 leidt hij Antwerp naar een 1-2 winst. The Great Old doet zo plots toch weer mee voor die eerste plek.

