Ozark Henry en Kommil Foo op OLT17

Vandaag werden weer enkele nieuwe namen toegevoegd aan de line-up van het zomerprogramma in het Openluchttheater in het Rivierenhof.

PROTOJE, een van de meest toonaangevende en belangrijkste reggae-artiest van zijn generatie,

was afgelopen zomers al te zien op Reggae Geel, Dour én Couleur Café, en speelde onlangs nog

in een volle Concertzaal in Vooruit. Deze zomer zet hij ook het Openluchttheater on fire, met de

Belgische COLLIEMAN in het voorprogramma.

OLT Rivierenhof heeft ook oog voor jong aanstormend talent. De Amerikaanse brassband

LUCKY CHOPS verbluft op grandioze wijze dankzij een gigantisch repertoire aan pophits uit

heden en verleden. Samen met DELV!S tekenen zij voor een van de zwoelste avonden in het

OLT! JEREMY LOOPS is al "big" in eigen land Zuid Afrika en wilt nu ook België helemaal voor

zich winnen met zijn catchy songs en elektronische loops. In het voorprogramma staat de

eigenzinnige multi-instrumentalist CONNER YOUNGBLOOD uit Dallas.

Daarnaast ontbreken ook Belgische klasbakken als Mich en Raf Walschaerts van KOMMIL FOO

en OZARK HENRY deze zomer niet in het Rivierenhof!

De ticketverkoop start morgen om 13u via www.oltrivierenhof.beof de Ticketbalie van de Arenberg.

De concerten van Het Zesde Metaal + Spinvis, Kapitein Winokio, Patti Smith en Franz

Ferdinand zijn helemaal uitverkocht!