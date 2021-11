Nieuws P&R-torens Merksem en Luchtbal vanaf woensdag open

Vanaf woensdag kan u uw wagen parkeren in de gloednieuwe park & ride-torens op de Luchtbal en in Merksem. Van daaruit kan u overstappen op het openbaar vervoer of een deelfiets nemen, om de stad in te gaan.