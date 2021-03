Nieuws Paalstraat verliest vijf winkels

Dat het moeilijke tijden zijn voor handelaars, is ook duidelijk te voelen in de Paalstraat in Schoten. Vijf winkels geven er daar de brui aan. Dat meldt Gazet van Antwerpen.