De knip in de Plantinlaan en de Veldstraat in Stabroek beroert de gemoederen daar. De paaltjes die de gemeente had geplaatst om de straten voor doorgaand verkeer af te sluiten werden in de nacht van vrijdag op zaterdag gewoon afgezaagd. De gemeente plaatste de paaltjes om de woonstraten verkeersveiliger te maken, maar blijkbaar is niet iedereen even blij met de knip.