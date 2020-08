Voor het eerst sinds enkele weken merken de huisartsen in Deurne en Borgerhout dat ze een pak minder coronatesten moeten afnemen. Het is natuurlijk heet en dan gaan mensen sowieso al minder snel naar de dokter, maar Geneeskunde voor het Volk is toch voorzichtig positief. Al vinden de artsen dat besmette inwoners te weinig ondersteund worden om in quarantaine te blijven. En laat dat nu net essentieel zijn om nieuwe besmettingen te vermijden.