Ongeboren paardje verkocht voor 20 000 euro

Een veulen aanschaffen dat afkomstig is van een hele reeks kampioenen is geen uitzondering, maar embryo's kopen die slechts enkele centimeters groot zijn is tegenwoordig ook niet vreemd. In Zandhoven werd zo een paardje dat nog in de baarmoeder zit verkocht voor maar liefst 20.000 euro.

Een Amerikaan uit Wellington hoopt daarmee een toekomstige kampioen in huis te halen. De achterliggende gedachte is dat het bijna een zekerheid is dat een paard een topper wordt als de bloedlijn bestaar uit enkel kampioenen.

Maar daar stopt het niet. Embryo's worden zelfs getransplanteerd van het moederdier naar een draagmoeder, die het verder opkweekt, terwijl het nog geen millimeter groot is. Via deze methode kan een merrie per jaar maar liefst drie veulens voortbrengen tegenover het gewoonlijke ene exemplaar. De methode kost dan wel enkele duizenden euro's, maar die zijn er snel terug uitgehaald. Bovendien kan op deze manier snel terug gereden worden met de oorspronkelijke moeder.

Spijtig genoeg voor de nieuwe eigenaars is er absoluut geen garantie dat de veulens het evengoed zullen doen als de genetische ouders, zo zijn de klonen dikwijls minder succesvol dan de oorspronkelijke exemplaren. Daardoor is de methode toch niet zo wijdverspreid als je zou verwachten.