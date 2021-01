Paardrijleraar riskeert celstraf voor aanranding van acht minderjarigen

Een 49-jarige man uit Niel staat in Antwerpen terecht, omdat hij als instructeur paardrijden acht minderjarige meisjes zou hebben aangerand. De procureur vorderde vijf jaar cel, deels met probatie-uitstel. De beklaagde ontkent de feiten. 'Ik word hier afgeschilderd als een monster, maar ik heb niets verkeerd gedaan.'

Het onderzoek ging in mei vorig jaar van start met de aangifte van een 18-jarig meisje. Ze vertelde de politie dat ze twee à drie jaar les had gevolgd bij de beklaagde en dat hij haar meermaals had aangerand. Het begon met het geven van een knuffel, maar evolueerde al snel naar het betasten van het achterwerk, de billen en de borsten. Hij zei dat hij smoorverliefd op haar was en stuurde haar seksueel getinte berichten.

Nog 7 andere slachtoffers

Tijdens het onderzoek kwamen nog zeven slachtoffers in beeld die ook allemaal over ongepaste aanrakingen spraken. 'Een van hen verklaarde dat ze 9 jaar was toen de beklaagde haar op zijn schoot nam en haar borsten aanraakte. Toen ze zei dat ze dat niet leuk vond, stopte hij. Hij vroeg haar om tegen niemand iets te zeggen, want dan zou hij zijn paarden kwijtraken', zei de procureur. Een ander meisje was 14 jaar toen ze samen met haar zusje van 11 ging paardrijden bij de beklaagde. Ze verklaarde dat hij hen altijd op en af het paard wilde helpen, ook al konden ze dat best zelf, en dat hij dan aan hun poep zat. De beklaagde liet hen gratis paardrijden en gebruikte koosnaampjes voor hen, zoals 'schatje'.

"Aanrakingen waren per ongeluk"

De veertiger ontkent alles. Als hij hun borsten al had aangeraakt, dan gebeurde dat per ongeluk. Hij had wel tegen hun poep geduwd om hen op het paard te helpen, maar dat was zonder bijbedoelingen. 'Toen ik merkte dat ze dat liever niet hadden, heb ik enkele ladders gekocht', zei hij. Zijn advocaat spreekt van een complot. 'Mijn cliënt is laag gemiddeld begaafd, goedgelovig en makkelijk manipuleerbaar. Drie van de vermeende slachtoffers lieten hem een contract ondertekenen waarin stond dat zij voor zijn paarden mochten zorgen, moest er met hem iets gebeuren. Kort daarna legden ze klacht neer. Twee van hen zijn intussen op hun verklaringen teruggekomen.

In de manège gelooft niemand dat hij schuldig is. Er is ook geen enkel objectief bewijs.' De beklaagde zat vijf maanden in voorhechtenis en houdt zich nu alleen nog maar met zijn paarden bezig. 'Ik wil geen problemen meer', vertelde hij de rechtbank. Vonnis op 12 maart.

(archieffoto Pixabay)