Paarse viooltjes op de vensters van politiekantoor Oudaan

Door de coronamaatregelen neemt de Antwerp Pride dit jaar noodgedwongen een kleinschaligere vorm aan. Geen uitbundige festiviteiten de komende dagen, wel aandacht voor haatmisdrijven. En dat kan Politie Antwerpen alleen maar steunen omdat nog altijd te veel feiten van geweld op basis van afkomst, seksuele geaardheid of religie niet worden gemeld.

Sinds vandaag verschijnen er in de stad Antwerpen her en der paarse viooltjes van de Britse kunstenaar Paul Harfleet. Deze kleine kunstwerkjes uit zijn the pansy project staan symbool voor haatmisdrijven. Pansy betekent viooltje, maar wordt ook gebruikt als scheldwoord in de betekenis van mietje of nicht. De viooltjes verschijnen dan ook niet toevallig op plaatsen waar holebifoob en transfoob geweld werd gepleegd.

Ook Politie Antwerpen werkt mee aan deze campagne. Medewerkers van de dienst diversiteit plantten twintig paarse viooltjes op de politietoren aan de Oudaan. Het cijfer twintig verwijst naar de slechts twintig procent van het vermoedelijke totaal aantal haatmisdrijven waarvan aangifte wordt gedaan bij de politie. Door deze campagne moedigen we slachtoffers van holebi- of transfobe misdrijven aan om de stap naar de politie te zetten.

(bericht en foto: Politie Antwerpen)