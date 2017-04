Paashaas neemt Zaha Hadidplein over op zaterdag 15 april

In geen enkele supermarkt of bakkerij kan je er dezer dagen naast kijken: de paashaas is in aantocht! Zijn komst gaat gepaard met kilo’s chocolade eieren in allerlei smaken en vormen waar groot en klein van kunnen smullen.

De grondstof van deze Belgische lekkernij: cacao! Met duizenden tonnen liggen de bruine bonen opgeslagen in de magazijnen in de Antwerpse haven. Voor Barry Callebaut, ’s werelds grootste chocoladefabrikant, is de haven van Antwerpen dé draaischijf voor alle binnenkomende cacaobonen. Geen wonder dus dat de paashaas met plezier eens langs huppelt in Antwerpen. Speciaal voor kinderen tussen 3 en 12 jaar organiseert hij op het Zaha Hadidplein een grootschalige paaseierenzoektocht op zaterdag 15 april. Deelnemen is gratis, reserveren is verplicht.

Antwerpen heeft haar positie als cacaohaven de jongste jaren enorm versterkt. Lagen er in 2013 nog 170.000 ton cacaobonen opgeslagen in Antwerpen, dan dikte dat aantal het afgelopen jaar aan tot bijna 300.000 ton. Redenen: Antwerpen heeft een uitstekende ligging in Europa, dichtbij de consument, maar ook de fabrikant, aangevuld met magazijnen, waar opslag en toegevoegde waarde activiteiten kunnen gebeuren. Ook de sterke positie die Antwerpen bekleedt op West-Afrika, een belangrijke bron van cacaobonen, is niet vreemd aan dit groeiende marktaandeel. Naast import gebeurt er natuurlijk ook export. De chocolade producten die bij Barry Callebaut geproduceerd worden, zijn terug te vinden in 1 op de 5 chocoladeproducten wereldwijd! Een echt succesverhaal dus, dankzij de haven van Antwerpen.

Ook de paashaas is de haven dankbaar voor al dat lekkers. En daarom nodigt hij alle kinderen tussen 3 en 12 jaar uit om op zaterdag 15 april deel te nemen aan een grootschalige paaseierenzoektocht op het Zaha Hadidplein. Want soms loopt er al eens iets mis, en heeft ook de paashaas hulp nodig van helpende handjes. Bij goed weer vindt de zoektocht plaats op het plein, in geval van slecht weer wordt er gezocht in het atrium van het Havenhuis.

Om de zoektocht organisatorisch in goede banen te leiden, zijn er drie ‘waves’, om 11.00, 14.00 en 16.00 uur. Kinderen die willen deelnemen, laten hun ouders een mailtje sturen naar havenpaviljoen@portofantwerp.com, waarin hun leeftijd en de wave waaraan ze willen deelnemen worden vermeld.