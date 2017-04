Paasklokken brengen op paasmaandag een bezoek aan het Veltwijckpark

Er is een rondtrekkende dievenbende aan het werk die in heel de regio aan de haal gaat met consoles en gps-toestellen, voornamelijk uit wagens van het merk Mercedes en BMW. Afgelopen nacht opereerde de bende in Kapellen, waar in 7 wagens werd ingebroken. De politiezones uit de regio hebben nu de federale politie ingeschakeld om hopelijk zo de bende te kunnen oprollen.