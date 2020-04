Paasmis vanuit lege Sint-Andrieskerk op ATV

Het is Pasen, een bijzondere dag dus voor heel wat mensen. En vooral ook helemaal anders dan anders, want kerken moeten gesloten blijven. En daarom zendt ATV de Paasmis van Rudi Mannaerts vanuit de Sint-Andrieskerk LIVE uit. Thema dit jaar is 'de triomf van de liefde'. Pastoor Rudi zal op zijn eigen manier de eucharistie brengen via ATV vanaf 10u. Met extra aandacht voor deze moeilijke tijden. U kan het ook volgen via de livestream op de website: www.atv.be