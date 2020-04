Paasmis met pastoor Rudi Mannaerts zondag LIVE op ATV

Zondag 12 april is het Pasen. Kerken moeten met de coronamaatregelen gesloten blijven en daarom zendt ATV de Paasmis van Rudi Mannaerts LIVE uit.

De stilte op de zondagen blijft voor gelovige kerkgangers akelig surrealistisch. Dat uitgerekend ook de Goede Week in deze quarantaine valt, bedroeft het hart van elke diepgelovige christen. Daarom zendt ATV zondag de Paasmis vanuit de Sint-Andrieskerk LIVE uit. Thema is 'Liefde overwint alles'. Pastoor Rudi zal op zijn eigen manier de eucharistie brengen via ATV. Vanaf 10u. En uiteraard ook te volgen via de livestream op de website : www.atv.be/live