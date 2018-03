Paasuittocht zorgt voor lange files

Het is weer aanschuiven op de Ring. Oorzaak is de Paasuittocht, maar ook een ongeval dat gebeurde in Borgerhout richting Gent.

Er staan weer heel wat files in en rond Antwerpen. Op het middaguur stond er in heel Vlaanderen al zo'n 100 km file. Antwerpen neemt daarvan steeds een groot deel voor zijn rekening. Ook heel wat Nederlanders vertrekken op vakantie en dat zorgt voor files vanop de E19 (uit de richting Breda) tot aan de Kennedytunnel. Wie vandaag nog de baan op moet, is dus gewaarschuwd. We zullen heel wat langer onderweg zijn.

(foto @ Belga)