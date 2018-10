Paddenstoelenplukkers betrapt in Berendrechts bos

De lokale recherche leefmilieu hield zich in een ander onderzoek op in de buurt van de Konijnendreef in Berendrecht. De speurders merkten een persoon op die in het bos tussen het kreupelhout paddenstoelen aan het plukken was. Wilde paddenstoelen opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen is verboden. Gezien de vaststellingen bleven de rechercheurs toezicht uitoefenen om het doen en laten van de verdachte in kaart te brengen.

De politie kon vaststellen dat de betrokkene de soort kastanjeboleet plukte. Gezien de activiteiten van de vrouw werd ze uiteindelijk om een bewijs gevraagd dat zou kunnen aantonen dat ze gemachtigd was om de paddenstoelen te plukken. Dat kon de vrouw niet voorleggen. Ook haar wagen werd gecontroleerd, maar daar werd in eerste instantie niets aangetroffen. De vrouw werd er op attent gemaakt dat er een proces-verbaal zou volgen en dat ze moest vertrekken.

De paddenstoelen die door de dame geplukt waren, werden in beslag genomen. Schoorvoetend gaf de vrouw ook toe dat haar vriend wat verderop ook aan de slag was. Na dezelfde uitleg gedaan te hebben aan de tweede verdachte, gaf de dame ook nog toe dat haar moeder verder in de bossen ook nog bezig was. Ook zij werd opgezocht en kreeg dezelfde uitleg te horen, hoewel ze eerst staalhard ontkende.

Het voertuig dat voor de activiteiten gebruikt werd, is in beslag genomen. Net als de volledige paddenstoelenoogst. Het gaat over zo'n 8 kg, of om en bij de 200 paddenstoelen.

De drie verdachten hebben allen de Poolse nationaliteit en verblijven in Nederland in de buurt van Den Haag. Het gaat om een koppel van 49 jaar en een vrouw van 74 jaar.