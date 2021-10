Pak meer mensen met corona in het ziekenhuis

Het aantal covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen is weer boven de duizend gestegen, tot 1.032. Dat is bijna een derde meer dan een week eerder, zo blijkt vrijdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het is van begin juni geleden dat het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen boven de duizend uitkwam.

Op intensieve zorg liggen 230 patiënten, een vijfde meer dan een week eerder. De afgelopen zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 93 covidpatiënten in het ziekenhuis opgenomen, de helft meer dan de week ervoor.

Tussen 12 en 18 oktober waren er in ons land ook elke dag gemiddeld ruim 3.600 besmettingen, bijna 60 procent meer dan een week eerder. In diezelfde periode nam het aantal tests met ruim een tiende toe, tot 51.300 tests. De positiviteitsgraad bedraagt nu 7,1 procent (+1,8 procent).

Dagelijks overleden in diezelfde periode gemiddeld 13 coronapatiënten, bijna een vijfde meer dan de week ervoor. Van de volwassen bevolking is inmiddels 87 procent minstens één keer gevaccineerd.

