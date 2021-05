Nieuws Pak minder besmettingen in Mortsel

Dat er nog getest moet worden, blijkt uit de dagelijkse coronacijfers: het aantal besmettingen neemt al enkele dagen opnieuw toe. Al wordt er ook gewoon meer getest. Goed nieuws dan wat de geplande versoepelingen vanaf 9 juni betreft: de kaap van maximaal 500 coronapatiënten op de diensten intensieve zorg is in zicht. Op dit moment bedraag het aantal 509 en zit het, net zoals het aantal overlijdens door corona, in dalende lijn.