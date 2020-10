Pakjesdrager gepakt door de politie

Het wijkteam van het Eilandje heeft gisteren op vier plaatsen binnen de wijk controleposten opgezet. Ze keken vooral uit naar bestuurders die hun gsm gebruikten tijdens het rijden en ze letten op de gordeldracht.

In totaal zijn 25 processen-verbaal opgesteld voor onder meer gsm-gebruik, rijden over de trambedding, parkeren op plaatsen voor mindervaliden en gordeldracht. Zo was er een pakjesbezorger die zijn gordel niet om had en dus aan de kant moest. Bij de controle merkte de politie een cannabisgeur op. Een test gaf aan dat de bestuurder onder invloed van verdovende middelen reed. De man mag 15 dagen niet meer rijden. De bestelwagen en de pakjes moesten opgehaald worden door de pakjesdienst. Maar ook daar liep het wat mis. De vervangbestuurder kwam met zijn eigen wagen aangereden en beschikte maar over een voorlopig rijbewijs. De man had geen 'L' aangebracht en had nog twee passagiers aan boord. Dat is niet toegelaten. De passagiers moesten te voet verder en de leerling-bestuurder is in overtreding genomen. Bij de controles zijn ook vier fietsers beboet omdat ze in de Napelsstraat over het voetpad fietsten.

(foto Lokale Politie Antwerpen)