Verschillende katholieke ziekenhuizen proberen de uitvoering van euthanasie af te remmen. Hun patiënten moeten eerst verplicht een palliatieve procedure doorlopen.

Met die verplichting overtreden ziekenhuizen volgens deskundigen de wet op de patiëntenrechten. Dat palliatieve zorgproces kan behoorlijk lang duren, waardoor het soms gebeurt dat een patiënt een natuurlijke dood sterft voor hij euthanasie kon krijgen. Volgens experten is het verplicht maken van een palliatief proces bij iemand die euthanasie vraagt onwettig. 'Het aanbieden van een palliatieve zorg getuigt uiteraard van een goede medische praktijk en een goede zorg en moeten we zeker toejuichen', zegt professor Luc Deliens, voorzitter van de multidisciplinaire onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde. 'Maar een palliatief proces verplicht maken, is in strijd met de wet op de patiëntenrechten. Die wet zegt namelijk dat een patiënt het recht heeft om een behandeling te weigeren.' aldus de professor.

Volgens de ziekenhuizen zelf is er niets aan de hand. Sommige zetten open en bloot op hun website dat bij hen de zogenaamde palliatieve filter wordt toegepast. Het gaat concreet om Gasthuiszusters Antwerpen, AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en AZ Sint-Lucas in Gent. De palliatieve filter houdt in dat euthanasievragen 'gefilterd' worden, vanuit de redenering dat een groot deel daarvan geen echte vragen om levensbeëindiging zijn, maar eerder vragen om hulp om het levenseinde draaglijk te maken.