Pamfletten uitgedeeld aan jonge moslima's: "Bedek je hoofd helemaal, zusters!"

Met dit heerlijke weer is het opnieuw druk in de speeltuin op de Scheldekaaien. Die is nog maar een dikke maand open maar blijkbaar vinden kinderen al vlotjes hun weg naar het nieuwe speelparadijs ter hoogte van de Gerlachekaai. Het aantal bezoekers staat in schril contrast met de speeltuin op de Konijnwei. Op de groene berm naast het justitiepaleis, aan de wijk Brederode, was het érg rustig.