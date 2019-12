Panamarenko trouwt met zijn Eveline

Een hoogdag voor vliegtuigspotters, dat was het vandaag op de luchthaven van Deurne. Want vanmiddag landde daar onverwacht een Boeing 737, een toestel met plek voor zo'n 150 passagiers. En dat zie je daar zelden of nooit. Iedereen met een passie voor vliegtuigen trok dus halsoverkop naar Deurne, om dat op de gevoelige plaat vast te leggen.