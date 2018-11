Panamarenko vliegt door Koningin Elisabethzaal

De nieuwe Koningin Elisabethzaal wordt vandaag twee jaar en ontving al meer dan 750 events. Van congressen, trouwfeesten, seminaries, diners, recepties en beurzen in het zalencomplex tot meer dan 25 shows en concerten in de Elisabethzaal. Sinds kort kunnen al die deelnemers zich verwonderen over de rugzakvlieger Brazil van Panamarenko. Hij hangt hoog in de lucht van de ZOOgallery en prikkelt de verbeelding.

Dit kunstwerk is een man in het uniform van een officier van de Zuidelijken in de Amerikaanse burgeroorlog met rugvleugels en een propeller. Hij probeert te vliegen met een vleugelconstructie met een spanwijdte van zes en een halve meter breed. De rugzakvlieger is Panamarenko’s interpretatie van Icarus. Deze figuur uit de Griekse mythologie probeerde te vliegen met vleugels van hout, was en veren maar werd roekeloos. Hij kwam te dicht bij de zon en stortte met gesmolten vleugels in het water. De titel verwijst naar de gelijknamige film uit 1985 waar eveneens een piloot met een elektromotor op de rug trachtte te vliegen.

ZOO Antwerpen, waaraan de Koningin Elisabethzaal grenst, vergroot regelmatig haar historisch kunstpatrimonium met hedendaagse pareltjes. Kunst verzamelen en tonen aan het grote publiek zit in haar DNA. Verspreid in de tuin bewonder je, tussen de historische gebouwen, verschillende kunstwerken zoals Kai-Mook en gorilla Kaisi van Ronald De Winter, Suske en Wiske van René Rosseel, stenen leeuwen van Van Beurden, de kameel van Dumont, Jager met buit van Geefs, Janneke en Mieke van Fabre, Charles Darwin van Lambeaux en nu dus Panamarenko in de ZOOgallery.

Panamarenko (°1940, Antwerpen) heeft als kunstenaar, ingenieur, fysicus, uitvinder en visionair uitzonderlijk onderzoek gevoerd naar begrippen als ruimte, beweging, vlucht, energie en gravitatie. Zijn werk is een combinatie van artistiek en technologisch experiment en neemt verschillende vormen aan: vliegtuigen, duikboten, auto’s, vliegende tapijten en vogels. Telkens spectaculaire constructies van vreemde schoonheid, tegelijk speels en indrukwekkend, dixit Panamarenko.

(bericht en foto : Zoo Antwerpen)