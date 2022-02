Nieuws Pannenkoekendag vandaag! En wel hierom...

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Hebt u of gaat u vandaag ook pannenkoeken eten? De kans is groot, want het is vandaag 2 februari en dus Lichtmis. En dan wil de traditie dat we pannenkoeken eten. In het Trappistencafé in Westmalle is het daarom vandaag pannenkoekendag.