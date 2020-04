De professionele huwelijksondernemers vragen dringend duidelijkheid van de overheid. "Mogen trouwfeesten deze zomer doorgaan? Worden huwelijksfeesten gelimiteerd? De sector heeft de maanden maart, april en mei volledig verloren zien gaan. Vandaag geeft 89 procent van de huwelijksondernemers aan dat opdrachten van juni, juli en augustus geleidelijk aan geschrapt worden", zegt Cynthia De Clercq van HL België, de beroepsorganisatie van huwelijksleveranciers in België. Zowel leveranciers als trouwkoppels verwachten eind volgende week een duidelijk antwoord van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse regering. De coronacrisis treft ook huwelijksondernemers en talloze koppels met trouwplannen. "Mensen willen duidelijkheid, ook al betekent dit een negatieve uitkomst. De situatie op dit moment is onhoudelijk geworden waarbij koppels die plannen hadden in juli en augustus hun feest annuleren of verplaatsen uit voorzorg", aldus Cynthia De Clercq. Een online bevraging van de organisatie werd binnen 24 uren beantwoord door 130 professionele huwelijksleveranciers. Slechts 10,7 procent van de respondenten gaf aan nog geen annuleringen of wijzigingen te hebben voor geplande huwelijken in juni, juli en augustus. Bij bijna 7 procent is nu reeds tussen 90 en 100 procent van de geplande feesten verplaatst of geannuleerd. "De gezondheid van onze mensen en trouwkoppels dient op de eerste plaats te komen, maar het heeft geen zin om de beslissing verder uit te stellen. In het geval dat men pas later beslist of trouwfeesten al dan niet deze zomer mogen plaatsvinden, zijn de agenda's van de leveranciers leeg uit voorzorg", aldus Cynthia De Clercq. Zij raadt trouwkoppels aan om hun definitieve beslissing met één week uit te stellen tot de richtlijnen duidelijk zijn.