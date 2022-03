Para-ijshockers van Antwerp Phantoms spelen eindelijk tornooi: "We houden ons niet in"

De persconferentie van Antwerpcoach Brian Priske. Op papier een voorbeschouwing naar de wedstrijd tegen Anderlecht op zondag, maar iedereen was toch vooral benieuwd hoe Priske de incidenten van tijdens de derby had verteerd. Met een woedende Ritchie De Laet die, aldus de club, voor onbepaalde tijd out is, en een even ziedende voorzitter in de kleedkamer tijdens de rust. En Priske, die had wel wat te zeggen.