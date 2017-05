Parade met 1000 Antwerpenaren LIVE op atv

Zaterdagavond gaan op Linkeroever bijna duizend mensen defileren. Van pizzakoeriers over straatvegers tot orthodoxe joden. Het is de bedoeling van kunstenaar Thomas Verstraeten om Antwerpen te vatten in vijftig groepen die alle aspecten van de stad vertegenwoordigen.



Er is maar één keer gerepeteerd, dus het belooft spannend te worden. Verstraeten filmt de parade ook, om ze later elders te kunnen tonen en zo een beeld van Antwerpen te geven. De parade vindt plaats aan de boeienweide op Linkeroever. Tickets kan u bestellen via deSingel. Maar ook atv zendt de Parade rechtstreeks uit zaterdag, om tien uur 's avonds

(afbeelding Thomas Verstraeten)