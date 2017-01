Parcours BK Wielrennen bekend

Op zondag 25 juni vindt in Antwerpen het BK wielrennen op de weg plaats. Vandaag werd het parcours bekend gemaakt.

Het officieuze vertrek is op de Grote Markt. Via de kaaien rijden de renners naar de Desguinlei, waar de echte start is, ter hoogte van de PIVA. Het BK wordt volledig in de Zuidrand van Antwerpen gereden, door de districten Antwerpen, Hoboken en Wilrijk. De aankomst is opnieuw aan de Desguinlei. Op het einde moeten de renners nog over 2 kasseistroken, aan de d'Herbouvillekaai en de Waalsekaai. Straks meer in het atv-nieuws.