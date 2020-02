De wedstrijd van Beerschot morgen tegen Lokeren gaat gewoon door. En Lokeren zal dan toch met de A-ploeg spelen. Dat hebben de spelers vanmiddag bekend gemaakt. Het is morgen de laatste speeldag in 1B. En toch is het nog niet zeker dat we morgen al weten wie de promotiefinale mag spelen. Omdat er maandag dus nog de wedstrijd Virton-beerschot herspeeld moet worden.