Het dagelijkse gemiddelde van het aantal coronabesmettingen is weer licht gestegen. Dat blijkt zondagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 27 augustus en 2 september kwamen er iedere dag gemiddeld 453,6 nieuwe besmettingen bij in vergelijking met de week voordien. Dat is een stijging van 3 procent. Een dag eerder ging het nog om 445 nieuwe gevallen. Het is van 16 augustus geleden dat er nog een stijging van het aantal besmettingen werd gemeld. Het gemiddelde aantal overlijdens blijft nog wel dalen, tot 3,1 per dag (-24 procent). Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames blijft licht dalen met 15 procent tot 16,7 per dag. Opvallend is dat het aantal nieuwe besmettingen in iedere provincie stijgt, met uitzondering van Brussel en Antwerpen. Met respectievelijk 793 en 570 besmettingen in één week liggen de cijfers daar nog altijd wel het hoogst. In totaal testten sinds het begin van de epidemie in België nu al 87.825 mensen positief (651 meer dan zaterdag werd gemeld). Voorts telt ons land in totaal 9.906 dodelijke slachtoffers van het coronavirus (+5 in vergelijking met de dag voordien). Alles samen moesten 19.087 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Momenteel liggen nog 215 coronapatiënten in het ziekenhuis (+0 procent), van wie er 53 op intensieve zorgen liggen (+2 procent). De reproductiewaarde (R) bedraagt 1,03.