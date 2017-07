Parkbrug krijgt fietshelling

De Parkbrug in Antwerpen krijgt een fietshelling. En het ontwerp daarvoor is klaar. De Parkbrug over de Italiëlei verbindt Park Spoor Noord met het Eilandje.



Volgend jaar wordt deze fietshelling eraan gebouwd. Een lusvorm van 140 meter lang. De helling moet ervoor zorgen dat fietsers vlotter over de Parkbrug kunnen rijden. Het is een alternatief voor de lift en de trap aan de brug. Gebruikers zullen nog wel wat geduld moeten hebben, want de bouw van de fietshelling start ten vroegste in april 2018 en zal een jaar duren. De nieuwe helling kost 1.8 miljoen euro.