Parkeertarieven in Antwerpen wijzigen op 1 januari

Op 1 januari worden de parkeertarieven in Antwerpen aangepast. Door de tarieven te aan te passen, zorgt de stad Antwerpen er voor dat het voor middellange en langparkeerders interessanter wordt om niet meer op straat te parkeren.

In Antwerpen is een grote parkeerdruk in heel wat wijken. De stad wil op straat parkeren ontmoedigen en de tarieven te verhogen. "Zo daalt de parkeerdruk en wordt het voor bewoners en kortparkerende bezoekers gemakkelijker om een parkeerplaats op straat te vinden." aldus de stad in een persbericht.

Het retributietarief zal vanaf 1 januari ook wijzigen. Het bedrag van een retributie wordt verhoogd van 30 euro naar 39 euro

Overzicht van huidige en nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2020

Rode zone Huidig Nieuw 1e uur 1,60 euro 2,00 euro 2e uur 2,70 euro 3,00 euro 3e uur 3,80 euro 5,00 euro Totaal 3 uur 8,10 euro 10,00 euro

Lichtgroene zone Huidig Nieuw 1e uur 0,70 euro 1,00 euro 2e - 10e uur 1,10 euro per uur 1,40 euro per uur Totaal (max 10 uur) 10,60 euro 13,00 euro

Donkergroene zone Huidig Nieuw 1e uur 0,70 euro 1,00 euro 2e - 4e uur 1,10 euro per uur 1,40 euro per uur 5e t.e.m. 10e uur 3,80 euro Ticket voor langparkeren (max. 10 uur) 5,00 euro Ticket voor langparkeren (max. 10 uur)

Gele zone Huidig Nieuw 1e uur 0,50 euro 0,70 euro 2e- 10e uur 0,50 euro per uur 0,70 euro per uur Totaal (max. 10 uur) 5,00 euro 7,00 euro

Oranje zone Huidig Nieuw 1e uur 0,50 euro 0,70 euro 2e – 5e uur 0,50 euro per uur 0,70 euro per uur 6e uur t.e.m. 10e uur 2,70 euro Ticket voor langparkeren (max. 10 uur) 3,50 euro Ticket voor langparkeren (max. 10 uur)

Roze zone Huidig Nieuw 1e uur 0,00 euro 0,00 euro 2e uur 0,00 euro 0,00 euro 3e - 7e uur 0,50 euro per uur 0,70 euro per uur 8e uur t.e.m. 10e uur 2,70 euro Ticket voor langparkeren (max. 10 uur) 3,50 euro Ticket voor langparkeren (max. 10 uur)

Blauwe zone Huidig Nieuw 1e uur 0,00 euro 0,00 euro 2e uur 0,00 euro 0,00 euro

Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.