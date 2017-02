Parken gesloten voor stormweer

Maak in en rond uw tuin alles vast dat los zit, of zet het een tijdje veilig binnen. Doe dat zo snel mogelijk en zeker niet tijdens de storm. Kijk eens op uw dak: liggen alle pannen nog in verband en zijn er geen barsten in uw schoorsteen?



Parkeer uw auto zeker niet onder een boom. Vallende takken kunnen namelijk voor veel schade zorgen.