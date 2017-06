Parken sluiten voor storm

Het wordt vandaag wat stormachtig, het onweer zal in de namiddag ook over onze provincie trekken. Voor de veiligheid van iedere fietser en wandelaar beslissen we daarom om de Provinciale Groen- en Recreatiedomeinen te sluiten voor het publiek. Met lokale windstoten van 90 tot 100 km per uur is het nu eenmaal niet veilig in een bosgebied.

Het Vrijbroekpark in Mechelen heeft ondertussen de deuren gesloten.

Deze namiddag vanaf 14u worden De Averegten in Heist-op-den-Berg, het Prinsenpark in Retie, Hertberg in Herselt afgesloten.

Het Zilvermeer raadt kampeerders aan om binnen te blijven en adviseert recreanten om hun bezoekje een halve dag uit te stellen. De Nekker houdt het zwembad open, maar raadt eveneens af aan bezoekers om het buitenaanbod te gebruiken.

De Schorre in Boom en het Rivierenhof in Antwerpen Deurne houden de situatie nauwlettend in de gaten, voorlopig sluiten ze nog niet.

Bron: Provincie Antwerpen