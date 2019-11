De Grote Verbinding. Dat is de naam van een nieuwe campagne die stad vandaag lanceert. Die moet de Antwerpenaren informeren over wat de werf van de eeuw wordt, zelfs op Europees vlak. En dan weet u dat het over de Oosterweelverbinding gaat. De tunnel onder de Schelde zal de Antwerpse ring rond maken en moet zo de mobiliteit verbeteren. Maar De Grote Verbinding, dat is ook de overkapping van de ring die de leefbaarheid moet verbeteren.