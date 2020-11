Parket Antwerpen dagvaardt 122 aanwezigen op lockdownfeestjes

Het parket van Antwerpen heeft 122 mensen gedagvaard omdat ze aanwezig waren op lockdownfeestjes. De eerste dossiers zullen op 14, 15 en 16 december behandeld worden voor de politierechtbank in Antwerpen.

Bij de start van de tweede lockdown heeft het parket de aanpak van deelnemers aan lockdownfeestjes verstrengd. Tegen meerderjarigen werd meteen een proces-verbaal opgesteld met het oog op een dagvaarding voor de politierechtbank. 'Op dit moment zijn er 17 lockdownfeestjes met in totaal 122 beklaagden die gedagvaard zullen worden. Het gaat om feiten in Antwerpen (11), Brasschaat (2), Deurne (1), Ekeren (1), Schoten (1) en Putte (1). Voor de politierechtbank in Antwerpen worden drie themazittingen georganiseerd op 14, 15 en 16 december 2020. Het dossier van Putte zal gedagvaard worden voor de politierechtbank in Mechelen', zegt het parket.

Processen-verbaal van recente feiten in Brasschaat, Turnhout, Mol en Antwerpen zullen aan het parket worden overgemaakt en administratief worden verwerkt. Ook deze overtreders mogen een dagvaarding in hun bus verwachten. 'De beklaagden in deze dossiers riskeren een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 208 tot 4.000 euro. Bij veroordeling draait een beklaagde ook op voor de dagvaardings- en gerechtskosten', aldus het parket.