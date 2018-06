Parket eist 5 jaar cel tegen Borgerhoutse Mixers voor diefstal van strafdossiers

Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel tegen Mounir S. en zijn ooms Abdelkader en Aziz. De drie mannen zijn leden van de Borgerhoutse Mixers. Ze worden vervolgd omdat ze een deel van het drugsdossier zouden hebben gestolen uit de griffie van de rechtbank.

Mounir, zijn oom Aziz en een kompaan hadden zich op 4 september 2017 bij de griffie van de raadkamer aangemeld met de identiteitskaart van Abdelkader om het strafdossier te kunnen inkijken. Ze slaagden erin om ongemerkt een groot aantal stukken in twee sporttassen naar buiten te smokkelen.

Volgens het openbaar ministerie was Abdelkader de opdrachtgever van de diefstal: hij zou een dag later voor de raadkamer verschijnen en hoopte door de verdwenen stukken te worden vrijgelaten.

Mounir was zijn loopjongen, die onder toezicht van Aziz de diefstal gepleegd had. Hij was op 1 september al eens op verkenning gegaan om te kijken welke stukken er uit het dossier moesten verdwijnen.

Mounir bekende dat hij de dossierstukken in de Schelde had gekieperd, maar zei dat hij op eigen houtje had gehandeld. Hij zette zowel Abdelkader als Aziz uit de wind, ook al werd die laatste door de speurders herkend op de camerabeelden van het justitiepaleis.

Abdelkader vroeg de vrijspraak. 'Mijn cliënt was niet op de hoogte. Mounir wist waar hij zijn identiteitskaart bewaarde, want hij handelde zijn administratieve zaken af terwijl Abdelkader in voorhechtenis zat. Mounir kon ook onopgemerkt in zijn woning, want het slot was nog niet gerepareerd nadat de politie er was binnen gevallen', stelde advocaat Sahil Malik.

Ook de verdediging van Mounir pleitte de vrijspraak. 'Het strafdossier werd aan hem overhandigd. Is er dan sprake van diefstal? Het gaat hier eerder om misbruik van vertrouwen, maar een strafdossier valt daar juridisch gezien niet onder. Wat hier gebeurde, is eigenlijk niet strafbaar', pleitte meester John Maes.

Aziz laat verstek gaan.

Vonnis op 26 juni.

Bron: Belga