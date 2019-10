Het parket is op zoek naar de man die op 2 september een granaataanslag pleegde in Borgerhout. Het heeft nu ook beelden vrijgegeven van de dader. Op de beelden is te zien hoe de dader om half 4 's ochtends met z'n fiets aankomt in de Guldensporenstraat. Hij is een tijdje bezig met de granaat, die hij dan plots tussen de auto's gooit daar. Wie meer informatie heeft over de dader, kan terecht op het gratis nummer 0800 30 300.