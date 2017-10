Parket houdt vrijlating amokmaker Turnhoutsebaan tegen

De raadkamer in Antwerpen wilde maandag Oilid D. onder strikte voorwaarden vrijlaten, maar het parket is tegen die beslissing in beroep gegaan. Hij wordt als één van de aanstokers aanzien van het geweld tegen de politie op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, begin vorige maand.

Twee leden van het fietsteam wilden op 1 september een vrouw arresteren. Ze had gevaarlijk rijgedrag vertoond en was aan hoge snelheid in de richting van de agenten gereden. Op het laatste nippertje was ze de Jaak De Braeckeleerstraat ingedraaid, een zijstraat van de Turnhoutsebaan, om daar tegen een metalen beugel te botsen. De arrestatie verliep niet van een leien dakje, omdat de agenten door verschillende omstaanders belaagd werden.

Op basis van het beschikbare beeldmateriaal probeerde de politie de amokmakers te identificeren. Oilid D. was de eerste die gearresteerd werd. Hij zou een van de inspecteurs een harde trap in het kruis hebben gegeven en zou ook met een projectiel gegooid hebben, maar hijzelf ontkent dat. De raadkamer wilde hem maandag vrijlaten onder voorwaarden. "Hij moest zich onder meer aan een avondklok houden, mocht zich niet meer op de Turnhoutsebaan begeven en mocht geen contact hebben met andere inverdenkinggestelden in het dossier", zegt zijn advocaat Sahil Malik. Het parket tekende echter beroep aan, waardoor het nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling is om binnen de vijftien dagen een beslissing te nemen over zijn verdere aanhouding. Oilid D. blijft zolang in de cel.