Parket in beroep tegen vrijlating oom van Ilias

Het parket gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer om de oom van de 12-jarige Ilias onder elektronisch toezicht te plaatsen. Dat meldt parketwoordvoerder Kristof Aerts. De 26-jarige man, die werd aangehouden op verdenking van ontvoering, mag de gevangenis dus nog niet verlaten en verschijnt nu binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

Ilias verdween op donderdag 17 september nadat hij met de fiets vanuit Mortsel naar school was vertrokken. Pas vier dagen later werd de jongen teruggevonden in de Waalse gemeente Steenkerke. Hij was samen met zijn oom onderweg naar een natuurpark in Frankrijk, waar ze wilden kamperen. De twintiger had tegen de familie gezegd dat hij op vakantie ging, maar had met geen woord gerept over zijn neefje die met hem mee zou gaan.

De oom werd opgesloten in de gevangenis op verdenking van ontvoering. Vandaag/vrijdag verscheen hij voor de raadkamer. Zijn advocaten hadden benadrukt dat hun cliënt geen criminele bedoelingen had en dat het om een zware inschattingsfout ging. De raadkamer wilde de man naar huis sturen met een enkelband, maar het parket gaat in beroep tegen die beslissing.

Het dossier verhuist nu naar de kamer van inbeschuldigingstelling, die binnen de vijftien dagen moet beslissen of de oom al dan niet in de cel blijft.

