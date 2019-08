Parket in beroep tegen vrijlating schutter Brederodestraat

De raadkamer in Antwerpen heeft Nihat Y., die begin februari betrokken was bij de dodelijke schietpartij in de Antwerpse Brederodestraat, vrijgelaten onder voorwaarden. Hij wordt echter nog niet verlost van zijn enkelband, want het parket ging in beroep tegen die beslissing.

Het is nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling om binnen de vijftien dagen te oordelen of er al dan niet een einde komt aan zijn voorhechtenis. De Turkse neven Emre en Ozan Sogutlu hadden op 2 februari een verkeersbord door het raam van Nihats restaurant gegooid. Zijn vader Mehmet was daar getuige van en had het vuur geopend op de twee mannen. Nihat kwam vervolgens met een vleestang uit het restaurant gelopen en begon er de neven mee te slaan. Toen een 26-jarige getuige de slachtoffers te hulp schoot, werd ook hij door vader Mehmet neer gekogeld. De neef van 28 bezweek nog dezelfde dag aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De twee andere mannen raakten zwaargewond. Vader en zoon werden aangehouden voor moord en moordpoging. Nihat mocht eind maart de gevangenis verlaten met een enkelband en zit zijn voorhechtenis thuis uit. De raadkamer liet hem maandag vrij onder voorwaarden, waardoor het elektronisch toezicht dus zou worden opgeheven, maar het parket ging in beroep.