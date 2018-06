Parket onderzoekt schietpartij in Abdijstraat

Zondagnacht is het eethuis 'Mister Noodles' op de hoek van de Abdijstraat en de Zandvlietstraat onder vuur genomen. Het Parket van Antwerpen onderzoekt de zaak, alle pistes, ook deze van het drugsmilieu, worden onderzocht.

De schietpartij deed zich zondagnacht voor. In het rolluik van 'Mister Noodles' zitten verschillende kogelgaten. De eigenaar van de zaak is een verdachte in een groot onderzoek naar cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Het parket wil 'in het belang van het onderzoek' geen verdere informatie verstrekken.

(foto : Google Maps)