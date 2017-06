parket onderzoekt vreemd schietincident in Hoboken

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar een schietincident in de Waaslandstraat in het Antwerpse district Hoboken zaterdagavond, met een twaalfjarige jongen als slachtoffer.

De jongen liep een schotwonde op in de voet, maar hoe dat is kunnen gebeuren is niet duidelijk. Het slachtoffer en zijn vrienden duidden aan de politie een buurman aan als verdachte, maar die verklaringen worden volgens het parket vooralsnog niet door feiten gestaafd. De man zelf ontkent ook elke betrokkenheid.