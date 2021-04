Parketmedewerkster maand langer in de cel

Een 22-jarige man uit Wommelgem staat in Antwerpen terecht, omdat hij zijn vader geslagen had tijdens een hoogoplopende ruzie. De 61-jarige man was twee maanden later overleden aan het opgelopen hersentrauma. Het openbaar ministerie vorderde drie jaar cel, deels met probatieuitstel. De verdediging pleitte de vrijspraak: de vader had eerst geslagen, waarna de beklaagde zich alleen maar verdedigd had. Het slachtoffer werd in november 2019 met een schedelbreuk opgenomen in het ziekenhuis. Hij had zes dagen eerder een zware ruzie met zijn zoon gehad. Die had hem op twee vuistslagen getrakteerd, waarna de zestiger tegen een muur was gevallen en even het bewustzijn was verloren. De man wilde aanvankelijk geen hulp, maar belandde uiteindelijk toch in het ziekenhuis toen zijn toestand almaar achteruit ging. Op 18 januari 2020 overleed hij. Zijn zoon wordt vervolgd voor het toebrengen van opzettelijke slagen met ongewild de dood tot gevolg. Uit de verhoren van de andere familieleden bleek dat het slachtoffer zijn gezin al jaren terroriseerde en dat hij zeer gewelddadig uit de hoek kon komen. De beklaagde worstelde met zijn seksuele geaardheid en werd daardoor geviseerd door zijn vader. De procureur vond dat de houding van het slachtoffer mee aan de basis voor de feiten lag. "Op de dag van de feiten was het opnieuw tot een ruzie gekomen. Mijn cliënt probeerde een escalatie te vermijden door weg te gaan. De vader viel hem in de rug aan en sloeg hem in de nek. Zijn zoon gaf meteen twee vuistslagen terug, want de ervaring leerde hem: het is slaan of geslagen worden", stelde meester Jente Denckens. Ze voerde aan dat hij uit wettige zelfverdediging had gehandeld en vroeg de vrijspraak. Ondergeschikt vond ze dat het slachtoffer de slagen had uitgelokt. "Mijn cliënt heeft veel spijt, want toch hield hij van zijn vader." Vonnis op 27 april.Foto Belga